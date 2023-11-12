روسيا تعتزم تقييد خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة التي تشكل "تهديدا" للأمن

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مراسلات من وزارة التنمية الرقمية أن روسيا تعتزم حظر بعض الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) والبروتوكولات التي ترى لجنة من الخبراء أنها تمثل تهديدا.

وزاد الطلب على خدمات (في بي إن) بعد أن قيّدت روسيا الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي الغربية بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بدخول أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ويُلزم قانون روسي صدر عام 2017 مزودي تكنولوجيا (في بي إن) بالتعاون مع السلطات الروسية وتقييد الوصول إلى المحتوى المحظور من قبل روسيا وإلا فإنهم أنفسهم يتعرضون للحظر.

ولا تزال العديد من خدمات (في بي إن) مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء روسيا، وجرى نقاش عام بين المشرعين حول مدى المضي قدما في حظر خدمات (في بي إن) التي لا تزال تسمح بالوصول إلى المعلومات المحظورة وكذلك مجموعة من المعلومات الأخرى.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية رد وزارة التنمية الرقمية على خطاب المشرع أنطون تكاتشيف الذي أثار مخاوف بشأن ما قال إنها خطط لحظر جميع شبكات (في بي إن) بشكل أساسي، وهي خطوة أوضح أنها ستزيد الضغط على الروس من خلال منعهم من استخدام بعض الأجهزة المنزلية البسيطة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها “بناء على قرار لجنة الخبراء… يمكن تنقية بعض خدمات (في بي إن) وبروتوكولات (في بي إن) على شبكة الاتصالات المحمولة لحركة المرور الأجنبية التي يتم تصنيفها على أنها تهديد”.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الوزارة قالت إن التحايل على القيود المفروضة على معلومات معينة يعتبر تهديدا.