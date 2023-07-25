الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية

منذ 3 دقائق
النفط الروسي

النفط الروسي

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في تصريحات نُشرت، الثلاثاء، إن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل من 25 دولارا حاليا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في فبراير شباط قانونا بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيسي لأغراض حساب الضرائب.

وقال سيلوانوف في مقابلة “يبلغ الخصم حاليا 25 دولارا للبرميل عن سعر خام برنت… نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط”.

ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز ثمانية تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل.

انخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية سيبلغ حوالي اثنين إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.

وأضاف “لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخطط لها وستظهر موارد إضافية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زلزال
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا
علم روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تبحث إقامة ممرات لوجستية لصادرات الحبوب
رئيسة تايوان تساي إينج-وين
كورونا
إصابة رئيسة تايوان بكوفيد-19

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
طقس حار - تعبيرية
الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
هاتف ريدمي
تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 13 Pro Plus