الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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روسيا تعتزم عرض معدات عسكرية مدمرة لـ "الناتو" أمام سفارات هذه الدول!

منذ 9 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا تعتزم عرض معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي دمرتها في أوكرانيا أمام سفارات دول غربية زودت بها أوكرانيا في موسكو.

وأضاف فولودين الذي أمر بتنظيم مثل هذا العرض، أنّ “اقتراح وضع معدات محترقة بجوار سفارات الدول التي ترسلها إلى أوكرانيا، مثير للاهتمام بشكل خاص”.

ودأب مسؤولون روس على انتقاد الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة قائلين إن هذه الدول تخاطر بإطالة أمد الصراع والتسبب في مزيد من التصعيد.

وتطلب أوكرانيا الأسلحة للدفاع عن نفسها واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ الغزو الروسي الشامل لها في فبراير/ شباط 2022.

واجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة 31 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في محاولة لضمان التزامات أمنية طويلة الأجل.

    المصدر :
  • رويترز

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