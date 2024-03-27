الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعتقل أعضاء في جماعة "آليا آيات" المحظورة

منذ 40 دقيقة
عناصر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي

عناصر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقل (الأربعاء 27-3-2024) أعضاء في جماعة “آليا آيات”، وهي جماعة دينية تتبع حركة العصر الجديد نشأت في قازاخستان يحظرها القانون الروسي باعتبارها “متطرفة”، في مدينة روستوف أون دون.

والسلطات الروسية في حالة تأهب قصوى منذ إطلاق نار في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو يوم الجمعة الماضي أدى إلى مقتل 139 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

في السياق، أفادت ثلاثة مصادر أمنية في طاجيكستان أن محققين روسا وصلوا إلى البلاد، أمس الثلاثاء، لاستجواب أسر أربعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دام على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وذكرت المصادر التي لم تكن مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، أن مسؤولي الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

بعد أيام من المجزرة التي شهدتها موسكو، الجمعة، تحتجز السلطات الروسية 11 شخصاً على صلة بالهجوم الذي نفّذه مسلحون اقتحموا قاعة “كروكوس سيتي هول” حيث أطلقوا النار على الحاضرين ثم أضرموا النار في المبنى، في اعتداء أوقع 139 قتيلاً على الأقل.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، للمرة الأولى بأن من أسماهم “متطرّفين إسلاميين”، بحسب تعبيره، يقفون وراء الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، الجمعة، لكنّه شدّد على ارتباطهم بأوكرانيا وهو ما تنفيه كييف.

ونفت أوكرانيا أي ضلوع لها في الهجوم، ووصفت الاتهامات الروسية لها بأنها سخيفة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنيامين نتنياهو
نتنياهو: إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة
سيارة إسعاف في ألمانيا
ألمانيا.. قتلى في انقلاب حافلة على طريق سريع شرق البلاد
توريد الغاز
لمدة 5 سنوات.. العراق يبرم اتفاقاً لتوريد الغاز مع إيران

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
مصدر أمني يكشف لـ"فرانس برس" تفاصيل جديدة عن ضربة الصويري.. من كان المستهدف؟