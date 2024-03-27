روسيا تعتقل أعضاء في جماعة "آليا آيات" المحظورة

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقل (الأربعاء 27-3-2024) أعضاء في جماعة “آليا آيات”، وهي جماعة دينية تتبع حركة العصر الجديد نشأت في قازاخستان يحظرها القانون الروسي باعتبارها “متطرفة”، في مدينة روستوف أون دون.

والسلطات الروسية في حالة تأهب قصوى منذ إطلاق نار في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو يوم الجمعة الماضي أدى إلى مقتل 139 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

في السياق، أفادت ثلاثة مصادر أمنية في طاجيكستان أن محققين روسا وصلوا إلى البلاد، أمس الثلاثاء، لاستجواب أسر أربعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دام على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وذكرت المصادر التي لم تكن مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، أن مسؤولي الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

بعد أيام من المجزرة التي شهدتها موسكو، الجمعة، تحتجز السلطات الروسية 11 شخصاً على صلة بالهجوم الذي نفّذه مسلحون اقتحموا قاعة “كروكوس سيتي هول” حيث أطلقوا النار على الحاضرين ثم أضرموا النار في المبنى، في اعتداء أوقع 139 قتيلاً على الأقل.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، للمرة الأولى بأن من أسماهم “متطرّفين إسلاميين”، بحسب تعبيره، يقفون وراء الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، الجمعة، لكنّه شدّد على ارتباطهم بأوكرانيا وهو ما تنفيه كييف.

ونفت أوكرانيا أي ضلوع لها في الهجوم، ووصفت الاتهامات الروسية لها بأنها سخيفة.