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روسيا تعتقل مراسلا لصحيفة أمريكية بتهمة التجسس

منذ 36 دقيقة
صحيفة وول ستريت جورنال

صحيفة وول ستريت جورنال

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله اليوم الخميس إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش احتجز في مدينة يكاترينبرج للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقال الجهاز في بيان نقلته إنترفاكس إنه “أوقف الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي جيرشكوفيتش إيفان المولود عام 1991، وهو مراسل في مكتب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بموسكو ومعتمد لدى وزارة الخارجية الروسية ويشتبه في قيامه بالتجسس لمصلحة الحكومة الأمريكية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الصحيفة.

وجاء في البيان أن جيرشكوفيتش كان مكلفا من “الجانب الأمريكي” بجمع معلومات عن “أنشطة إحدى المؤسسات” الدفاعية. ولم يعرض البيان أي دليل.

    المصدر :
  • رويترز

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