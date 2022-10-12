روسيا تعتقل 8 أشخاص لصلتهم بتفجير جسر القرم

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي للروسي قال، الأربعاء، إنه اعتقل خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار الذي دمر جسر القرم يوم السبت الماضي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إن الانفجار دبرته وحد الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريلو بودانوف.

يعد جسر القرم حلم روسيا والمشروع العملاق الذي تحدى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا والعالم الغربي، حيث استطاع أن يعيد وصل أراضي شبه جزيرة القرم -التي ضمها لبلاده- مع الأراضي الروسية.

وتشير أغلب تعليقات الخبراء العسكريين الروس إلى أن الضربات الصاروخية التي تعرضت لها العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية ليست إلا بداية مرحلة جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، من المتوقع أن تكون فيها موسكو أكثر حسمًا من أي وقت مضى منذ بداية الهجوم العسكري في 24 فبراير/شباط الماضي.

فالتفجير الذي تعرض له جسر القرم، واعتراف كييف المبطّن بالوقوف وراءه هو الذي أدى إلى هجوم موسكو “الانتقامي” السريع، والذي تظهر ردود الفعل الأوكرانية أنه جاء “حساسا” لأهمية المواقع والبنى التحتية التي استهدفها.