السبت 29 رجب 1445 ﻫ - 10 فبراير 2024 |
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روسيا تعثر على جثث طاقم مروحية "مي-8" المحطمة في أونيجسكويه

منذ 31 دقيقة
مروحية روسية

مروحية روسية

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عثرت لجنة التحقيق الروسية على جثث جميع أفراد طاقم مروحية “مي-8” التي تحطمت في بحيرة أونيجسكويه في جمهورية كاريليا الروسية، وتم انتشالها كلها، وفق بيان صادر عنها.

وقالت اللجنة في بيان على “تلغرام”: “تم إجراء كشف على المروحية التي تم انتشالها من قاع بحيرة أونيجسكويه والتي تحطمت في جمهورية كاريليا. وتم العثور على جثث جميع أفراد الطاقم الثلاثة وتم التعرف عليهم من قبل أقاربهم. وصدر أمر بإجراء فحوصات الطب الشرعي وفحوصات فنية للطائرة”.

وأشارت إلى أن المحققين يواصلون التحقيق في القضية الجنائية.

وانقطع الاتصال بمروحية “مي-8” يوم الأحد 4 فبراير في كاريليا. وتبين لاحقا أن الطائرة تحطمت في بحيرة أونيجسكويه.

    المصدر :
  • رويترز

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