روسيا تعزز دفاعاتها مع فنلندا بعد انضمامها للناتو

قال قائد في القوات الجوية الروسية إن موسكو تعتزم إصلاح قوات الدفاع الجوي بعد اكتساب خبرة جديدة في الحرب في أوكرانيا وستعزز دفاعاتها الجوية في مواجهة انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط من العام الماضي في ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” تحول القتال إلى حرب مدفعية طاحنة مع استخدام مكثف للطائرات المسيرة والصواريخ، مما وضع الدفاعات الجوية لكل من روسيا وأوكرانيا في اختبار.

وفي مقابلة نشرت اليوم الاثنين مع صحيفة ريد ستار (النجمة الحمراء) قال اللفتنانت جنرال آندريه ديمين نائب قائد القوات الجوية إن قوات الدفاع الجوي واجهت عددا من التحديات في مواجهة الضربات الأوكرانية.

وقال إنه تم إنشاء وحدات دفاع جوي في المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية للدفاع عن المنشآت الرئيسية، بينما كثفت روسيا إنتاج نظام آر.إل.كيه-إم.سي المضاد للطائرات المسيرة.

وقال ديمين للصحيفة الرسمية لوزارة الدفاع إن الإصلاحات “مخطط لها بلا شك وسيتم تنفيذها… الغرض من التغييرات القادمة هو تطوير القوات المسلحة، بهدف تحسين نظام الدفاع الجوي لروسيا الاتحادية”.

وأضاف أن روسيا ستعزز أيضا دفاعاتها بعد انضمام فنلندا، التي تمتد حدودها المشتركة مع روسيا بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال الأطلسي.