روسيا تعفي جنودها في أوكرانيا من الضرائب

قرّرت السلطات الروسية الجمعة 30/12/2022 إعفاء الجنود وموظفي الدولة المنتشرين في أوكرانيا من الضريبة على الدخل، وذلك ‏في إطار جهودها الرامية إلى حشد التأييد لعمليتها العسكرية في جارتها‎.‎

ويتعلق الإجراء الجديد بجميع الروس الذين يقاتلون في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها رغم أنها ما زالت لم ‏تسيطر عليها بالكامل وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا‎.‎

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى إعفاء وارد في قانون لمكافحة الفساد نشرت السلطات الروسية تفاصيله مساء ‏الخميس‎.‎

وجاء في المرسوم أن عناصر الجيش والشرطة والقوات الأمنية وغيرهم من موظفي الدولة الذين يخدمون في المناطق الأربع لن يتعيّن ‏عليهم بعد اليوم تقديم معلومات بشأن “دخلهم ومصاريفهم وأصولهم‎”.‎

كما يمنحهم المرسوم الحق في تلقي “مكافآت وهدايا” إذا كانت “ذات طابع إنساني” وتم تلقيها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا‎.‎

ويُطبّق المرسوم على أزواج هؤلاء وأطفالهم ويتم العمل به بأثر رجعي من تاريخ 24 شباط 2022، يوم أطلقت روسيا عملياتها ‏العسكرية في أوكرانيا‎.‎

وأطلق الكرملين سلسلة حوافز للروس لدفعهم إلى القتال في أوكرانيا، من حوافز مالية وصولاً إلى تسهيلات مصرفية وأخرى مرتبطة ‏بالعقارات بينما تعهّد تقديم مساعدات مالية للعائلات في حال مقتل أو إصابة أحبائهم‎.‎