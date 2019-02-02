روسيا تعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

الرئيس الروسي بوتين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعليق عمل بلاده بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع واشنطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وخلال الاجتماع، أعلن بوتين كذلك موافقته على البدء بإنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.

وأضاف: “مبادرة روسيا للحد من التسلح لم تلق الدعم من الشركاء”.

وتابع: “روسيا لن تنشر مثل هذه الأسلحة إن توفرت، لا في أوروبا ولا في أماكن غيرها، حتى ظهور أسلحة متوسطة وقصيرة المدى أمريكية في مناطق محددة بالعالم”.

ولفت الرئيس الروسي: “سوف ننتظر حتى يكون شركاؤنا مستعدون للدخول في حوار موضوعي حول نزع السلاح”.

المزيد من الأخبار

واشنطن تعتزم إرسال “مساعدات إنسانية” إلى فنزويلا

ترامب يلقي خطاب “حالة الاتحاد” المرتقب…

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة، انسحاب بلاده من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، المبرمة مع روسيا.

وحمّل ترامب، موسكو المسؤولية عن الخطوة التي اتخذها، متهمًا إياها بانتهاكها.

وأضاف أن الولايات المتحدة بذلك تتحرر من قيودها بموجب المعاهدة؛ بما في ذلك اختبار ونشر صواريخ متوسطة المدى.

يشار أن روسيا نفت مرارًا انتهاك المعاهدة، وأكدت أن الولايات المتحدة لا تمتلك دليلًا على ذلك.

وفي 1987، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن، والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، معاهدة يلتزم بموجبها البلدان بعدم اختبار أو نشر صواريخ تطلق من البر بمدى يتراوح بين 500 و5500 كيلومترًا.

ووضعت الخطوة حدًا لنشر رؤوس حربية روسية من شأنها تهديد الدول الأوروبية، سيما الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

المصدر الأناضول

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

مستشار خامنئي العسكري الأعلى يحذر من تكرار سيناريو فنزويلا في إيران!

أخبار العالم

حدث مرعب: 10 جزائريات يُنهين حياتهن شنقاً بالخمار.. والأصابع تشير إلى…

أخبار العالم

رداً على واشنطن.. بوتين يوافق على “صاروخ أسرع من الصوت”

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 5 بهجوم على قاعدة للباسيج في إيران

أخبار العالم

الأردن يوافق على طلب أممي جديد لاستضافة مفاوضات اليمن

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية بالضفة وغزة