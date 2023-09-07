روسيا تعلق على إرسال أمريكا أسلحة تحتوي على يورانيوم منضب لأوكرانيا

نددت روسيا، الأربعاء، بخطة أمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب ووصفتها بأنها “دليل على اللاإنسانية”.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تطبيق تيليجرام إن “قرار الإدارة بتزويد الأسلحة باليورانيوم المنضب هو دليل على اللاإنسانية”.

وتابعت “من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق ’هزيمة استراتيجية’، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضا للتخلص من أجيال بأكملها”.

مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا “يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار” للتصدي للغزو الروسي.

وقال بلينكن، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقا، إن “الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (…)”

وأضتف: اليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار”، معتبرا أن “المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر”.

وتابع إن “الرسالة التي أوجهها للشعب الأوكراني هي أننا سنواصل دعمكم”.

حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات “أبرامز” عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وتشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات “أبرامز” الموعودةـ وغيرها من المعدات، وتشمل القدرات الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار.