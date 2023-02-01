الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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روسيا تعلق على تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

منذ 18 دقيقة
صواريخ أمريكية

صواريخ أمريكية

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شهد الدعم الغربي والأمريكي لأوكرانيا نقلة نوعية بعد إعلان دعم كييف بصواريخ ودبابات، قال الكرملين، الأربعاء، إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا “لن يغير مسار الأحداث”، وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى “تصعيد التوتر، زيادة مستوى التصعيد. نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر”.

إلى ذلك، قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن المحادثات جارية حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية من الشركاء الأجانب للمساعدة في صد القوات الروسية.

وكتب المستشار السياسي ميخايلو بودولياك عبر تويتر “تتطلب كل مرحلة من الحرب أسلحة معينة. تتطلب تعبئة جنود الاحتياط الروس في الأراضي المحتلة أمورا بعينها من (أوكرانيا) والشركاء”.

وأضاف “لذا ثمة ترتيبات خاصة بالدبابات (لوجستيات وتدريب وإمداد) ثمة محادثات حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية”.

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