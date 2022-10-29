روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال أوكرانية في محيط زابوريجيا

أعلنت القوات الروسية، السبت، أن الجيش الأوكراني حاول استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب البلاد.

فقد أفادت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا بأنها أفشلت محاولة إنزال أوكراني في منطقة محطة الطاقة النووية.

وأضافت السلطات أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع، بحسب مراسل العربية/الحدث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” بالقرب من قرية نوفوترويتسكويه بمقاطعة زابوريجيا.

تبادل اتهامات

يشار إلى أن الوكالة الذرية كانت أعربت مرارا في السابق عن قلقها الشديد لوضع المحطة التي تقع ضمن واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا الشهر الماضي ضمها إليها، على الرغم من أن قواتها تسيطر على جزء من مدينة زابوريجيا فقط.

فمنذ أشهر تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها، وتخضع منذ أوائل مارس الماضي (2022)، لسيطرة القوات الروسية.

مصدر للكهرباء

ويعد هذا المجمع مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.