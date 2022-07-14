الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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روسيا تعلن إسقاط طائرتين وتدمير أسلحة أمريكية شرقي أوكرانيا

منذ 15 دقيقة
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن قواتها الجوية أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين ودمرت مجموعة من مدافع هاوتزر من طراز إم777 الأمريكية الصنع في شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي، أنها قصفت مصنعا في منطقة زابوريجيا الجنوبية بصواريخ من طراز كاليبر، مما أدى إلى تدمير مركبات قتالية أوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير.

و ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك في شرق البلاد تعرضت لقصف روسي، مشيرة إلى أن الهجوم جاء كـ“رد انتقامي“ لموسكو على هجوم كييف الذي استهدف موقعاً دفاعياً روسياً في مقاطعة لوغانسك باستخدام صواريخ ”هيمارس“ الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن القصف الروسي الأخير يشير إلى نية موسكو بشن هجوم متجدد سيستهدف مدنًا أخرى في مقاطعة دونيتسك، زاعمين أن الجيش الروسي يكافح لمواجهة الضربات الأوكرانية اليومية على مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة في الأيام الأخيرة.

ووفقاً للصحيفة، أكد المسؤولون الانفصاليون الموالون لروسيا في المدينة الضربة الأوكرانية على مقاطعة لوغانسك. وأفادت وكالة أنباء ”إنترفاكس“ الروسية، أن المتحدث باسم القوات الانفصالية، أندريه ماروتشكو، قال إن الجيش الأوكراني وجه ”ضربة قوية“ لمنظومة الدفاع الجوي في لوغانسك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لطالما كان يُنظر إلى باخموت على أنها هدف رئيسي للقوات الروسية، حيث تقع على بعد نحو 10 أميال من الحدود مع مقاطعة لوغانسك، التي تحتلها روسيا الآن بالكامل.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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