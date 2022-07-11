روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات عسكرية أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن قواتها أسقطت طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوي-25 وطائرة مقاتلة من طراز ميج-29 في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش قوله أيضا إنه دمر مستودعين للجيش الأوكراني يضمان مدافع هاوتزر إم 777 الأمريكية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.

مقتل 500 عسكري أوكراني

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الواقع في 11 تموز، قتل 500 عسكري أوكراني، خلال ضربات الأحد، فضلا عن تدمير عشرات الآليات العسكرية، فيما لم تؤكد كييف ذلك.

وقالت الدفاع الروسية في إيجازها اليومي عن الحرب إن الجيش الروسي استخدم صواريخ عالية الدقة في ضرب تجمع للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 300 عنصر من “القوميين المتطرفين”، وهو المصطلح الذي تطلقه روسيا على الجيش الأوكراني، وفقما أوردت وسائل إعلام روسية.

ولم تعلق كييف على هذا الأنباء حتى الآن، لكن مجرد الإعلان عن تركيز الضربات على منطقة دونيتسك يشي بأولويات روسيا العسكرية في الحرب، فبعدما سيطرت على منطقة لوغانسك مطلع تموز الحالي، بات الجهد العسكري الروسي يتكثف في منطقة دونيتسك المجاورة في إقليم دونباس.