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روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق القرم

منذ 40 دقيقة
طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية

طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية

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قال سيرجي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا على تيليغرام، السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة.

وجرى إسقاط واحدة في الشمال الغربي واثنتين إلى الغرب من شبه الجزيرة.

وعلى نحو منفصل، قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن وزارة الدفاع في البلاد أبلغت الصحفيين بأن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة حاول ضرب أهداف على أراضي روسيا الاتحادية في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

هجمات المسيرات

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ”إعادة” الحرب إلى الداخل الروسي. لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.

    المصدر :
  • رويترز

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