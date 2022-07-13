روسيا تعلن إسقاط 4 طائرات أوكرانية وكييف تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين من طرازي سوخوي سو-25 وسو-24 وهما طائرتان من الحقبة السوفيتية استخدمتها القوات الجوية الأوكرانية – فوق منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، إلى جانب طائرة أخرى من طراز سو-25 وأخرى من طراز ميج-29، وهي طائرة مقاتلة سوفيتية، في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

إلا أن القوات الجوية الأوكرانية نفت اليوم الأربعاء إسقاط القوات الروسية أربع طائرات عسكرية.

ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات هذا التصريح ووصفه بأنه دعاية.

ضربة صاروخية روسية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها أطلقت رشقة من صواريخ “إسكندر” على تجمع للقوات الأوكرانية في مدينة أدويسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، مما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ “هاربون” الأميركية المضادة للسفن.

وجاء الإعلان عن هذه الضربة الصاروخية خلال الإحاطة اليومية التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات الحرب، على لسان المتحدث باسمها، الجنرال إيغور كوناشينكوف.

ولم تورد وسائل إعلام روسية نقلت الإحاطة الصحفية للجنرال كوناشينكوف مزيدا من التفاصيل عن هذه الضربة.

لكنه بدا واضحا أن الجهود العسكرية الروسية تتركز على منطقتي الجنوب والشرق في أوكرانيا بالآونة الأخيرة.