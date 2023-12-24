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روسيا تعلن إسقاط 4 طائرات عسكرية أوكرانية

منذ 43 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أربع طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى.

وقال زيلينسكي الجمعة إن قوات أوكرانية أسقطت ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل سوخوي-34 على الجبهة الجنوبية.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات.

    المصدر :
  • رويترز

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