روسيا تعلن إطلاق مناورات فوستوك 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن أكثر من 50 ألف جندي روسي سيشاركون في مناورة عسكرية روسية كبيرة هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المناورة التي تحمل اسم “فوستوك 2022” ستتضمن مشاركة 5 آلاف سلاح وقطع من المعدات العسكرية، بالاضافة إلى 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفن أخرى.

أمن الحلفاء

ومن المقرر أن تقام المناورة، التي ستبدأ الخميس المقبل وتنتهى الأربعاء الذي يليه، في أراض للتدريب العسكري بشرق سيبيريا ومنطقة الشرق الأقصى الروسي بالإضافة إلى بحر اليابان، بحسب “الدفاع الروسية”، التي قالت إن التدريب، يهدف لضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها.

وتردد أن الجنود المتواجدين في الخارج وصلوا بالفعل لمنطقة التدريب، حيث قدموا من بيلاروس والصين والهند.

أنواط الشجاعة

من جهة أخرى، قلد قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، اللواء ألكسندر لابين، أنواط الشجاعة للجنود “الذين أظهروا بسالة وبطولة” خلال عملية تحرير جمهورية لوجانسك الشعبية.

وقدم لابين، اليوم الإثنين، نوط بيروجوف إلى الأطباء العسكريين، “ممن أظهروا نكرانا فريدا للذات، وخاطروا بحياتهم لتقديم الرعاية الطبية”.

وفيما تلقى حوالي 50 جنديا أنواط الشجاعة، وميداليات “لخدمة الوطن” و”للبسالة” ونوط سوفوروف، حصل عدد من العسكريين على رتبة ضابط أول برتبة “ملازم” وغيرها من الرتب العسكرية التالية قبل الموعد المحدد تقديرا لجهودهم في عملية تحرير جمهورية لوجانسك الشعبية.