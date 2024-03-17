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روسيا تعلن إطلاق 14 طائرة مسيرة على أوديسا خلال الليل

منذ 34 دقيقة
طا:رة مسيرة

طا:رة مسيرة

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قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد 17 مارس/آذار 2024، إن روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة على أوديسا خلال الليل، مما ألحق أضرارا بشركات زراعية ودمر مباني.

وذكرت القيادة على تطبيق الرسائل تيليجرام “تم إخماد الحرائق على الفور. لم يصب الناس”.

وأضافت القيادة أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة فوق منطقة أوديسا وواحدة عند تحليقها قرب منطقة ميكولايف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأضرار ناجمة عن سقوط حطام الطائرة المسيرة أو طائرات مسيرة لم يتم إسقاطها.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

    المصدر :
  • رويترز

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