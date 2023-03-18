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روسيا تعلن اختتام تدريبات بحرية مع الصين وإيران

منذ 4 دقائق
البحرية الروسية

البحرية الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن روسيا والصين وإيران اختتمت تدريبات بحرية ثلاثية في بحر العرب شملت إطلاق نيران مدفعية على أهداف في البحر والجو.

وأجريت التدريبات قبالة ميناء جابهار الإيراني فيما يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تبدأ يوم الاثنين.

وواصلت روسيا إجراء التدريبات العسكرية مع شركائها، وخاصة الصين، على الرغم من الضغط الواقع على قواتها المسلحة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا إذ فشلت في تحقيق أي تقدم كبير منذ الصيف الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن الفرقاطة الروسية أدميرال جورشكوف والمدمرة الصينية نانجينغ شاركتا في التدريبات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وشاركت جورشكوف المجهزة بأحدث جيل من صواريخ زيركون الروسية فرط الصوتية في تدريبات بحرية مشتركة الشهر الماضي مع الصين وجنوب أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

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