السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعلن استعادة 9 جنود بصفقة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

منذ 37 ثانية
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استعادة 9 من جنودها من أوكرانيا، في عملية تبادل أسرى.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجنود التسعة نقلوا إلى الأراضي الروسية.

حالة صحية سيئة

كما أشارت إلى أن الأسرى كانوا في حالة صحية سيئة، يواجهون خطر الموت على الأراضي الأوكرانية.

أما على صعيد تطورات القتال الميدانية، فأشارت إلى أن الجيش تصدى لمحاولة أوكرانية الهجوم في بلدة نوفوسيلوفسكي في محور كوبيانسك، ما أدى للقضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا.

وأضافت أن القوات الروسية صدت عدة هجمات أوكرانية في 3 مناطق بدونيتسك، ما أدى إلى مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أن صفقة التبادل أسفرت عن استعادة 12 شخصاً بينهم 3 مدنيين.

اجتماع في الإمارات

يذكر أن مصادر مطلعة كانت أفادت سابقاً بأن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، واستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب ما نقلت رويترز في حينه.

علماً أن المفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ مارس الماضي، بعد عدة جولات، لم تفض إلى نتائج ضخمة، إنما اقتصرت على تبادل محدود للأسرى، فضلا عن تأمين ممرات إنسانية من أجل إجلاء المدنيين في بعض المناطق في حينه.

إلا أن آخر عملية لإطلاق معتقلين، جرت مطلع أكتوبر الماضي، برعاية سعودية، حيث أدت وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى حث روسيا على الإفراج عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

    المزيد من أخبار العالم

    احتجاجات إيران تتواصل
    كورونا
    احتجاجات إيران.. طلاب جامعات طهران يهتفون الموت لولاية الفقيه
    قوات التحالف الدولي في سوريا
    سادس قافلة عسكرية للتحالف الدولي تدخل سوريا خلال نوفمبر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن صد هجمات للقوات الأوكرانية في 3 مناطق بدونيتسك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
    دار القضاء العالي في مصر
    فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك
    لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!