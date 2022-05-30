روسيا تعلن استعدادها تسهيل توريد الحبوب من أوكرانيا دون قيود

تتابع الدول الكبرى جهودها لإعادة تصريف الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية، بعدما تعذّرت العملية نتيجة احكام روسيا سيطرتها على الموانئ.

في السياق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أبلغ نظيره التركي “رجب طيب أردوغان” بأن روسيا مستعدة لتسهيل العبور البحري غير المقيد للبضائع بما يشمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، أكد بوتين مجددًا أن روسيا قد تصدر كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الغذائية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها، وفقا لبيان نشره الكرملين عن المحادثات الهاتفية.

وكانت روسيا اشترطت في وقت سابق رفع العقوبات مقابل فتح الموانئ الأوكرانية أمام الصادرات الغذائية، اذ نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

كذلك، أبلغ بوتين رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” عبر الهاتف، بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب العقوبات عنها.

في سياق متصل، توقعت هيئات الأرصاد الجوية الأوكرانية أن يصل محصول القمح الشتوي في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا إلى 20.1 مليون طن في عام 2022، انخفاضًا من حوالي 32.2 مليون طن لمحصول القمح الإجمالي لعام 2021.

ويشكّل القمح الشتوي حوالي 95 بالمئة من مجمل محصول القمح في أوكرانيا.

وقالت هيئات الأرصاد في تقرير إن حوالي 5.3 مليون طن من الحبوب الشتوية، معظمها من القمح الشتوي، يمكن حصادها في الأراضي “المحتلة مؤقتا”.

وتقول أوكرانيا إنها لا تستطيع حصاد مساحة كبيرة من الحبوب بسبب الغزو الروسي.