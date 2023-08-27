الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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روسيا تعلن اعتراض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

منذ 17 دقيقة
مقاتلة روسية- أرشيفية

مقاتلة روسية- أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، اعتراض طائرة استطلاع مسيرة أمريكية من طراز “ريبر” فوق البحر الأسود.

وأوضح بيان صادر عن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن “مقاتلة من طراز سو-30 اعترضت مسيرة من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية، عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود”.

وأشار البيان إلى أنه “في 27 أغسطس/ آب الجاري، رصد المركز هدفا جويا يقترب من الحدود، ولأجل تحديد الهدف ومنع انتهاك الحدود، حلقت مقاتلة من طراز سو-30 تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية”.

وأضاف البيان أن طاقم المقاتلة الروسية “تعرف على الهدف الجوي بأنه طائرة استطلاع مسيّرة من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية”.

وأوضح البيان أنه “عندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأجنبية، غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية”.

وحتى الساعة (16:10 ت.غ) لم يصدر أي تعليق أمريكية بشأن البيان الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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