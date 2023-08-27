روسيا تعلن اعتراض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، اعتراض طائرة استطلاع مسيرة أمريكية من طراز “ريبر” فوق البحر الأسود.

وأوضح بيان صادر عن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن “مقاتلة من طراز سو-30 اعترضت مسيرة من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية، عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود”.

وأشار البيان إلى أنه “في 27 أغسطس/ آب الجاري، رصد المركز هدفا جويا يقترب من الحدود، ولأجل تحديد الهدف ومنع انتهاك الحدود، حلقت مقاتلة من طراز سو-30 تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية”.

وأضاف البيان أن طاقم المقاتلة الروسية “تعرف على الهدف الجوي بأنه طائرة استطلاع مسيّرة من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية”.

وأوضح البيان أنه “عندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأجنبية، غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية”.

وحتى الساعة (16:10 ت.غ) لم يصدر أي تعليق أمريكية بشأن البيان الروسي.