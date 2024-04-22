روسيا تعلن تحقيق المزيد من المكاسب في منطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن قواتها سيطرت على قرية نوفوميخيليفكا الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي مدينة دونيتسك الأوكرانية في تقدم هو الثاني الذي تعلنه خلال يومين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقدم الروسي الذي أعلنته وزارة الدفاع.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها الصباحي الدوري أن القوات الأوكرانية واصلت صد المحاولات الروسية للتقدم قرب القرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها الجنوبية سيطرت بالكامل على نوفوميخيليفكا “وحسنت الوضع التكتيكي على جبهة القتال”.

وأفادت روسيا أمس الأحد بأنها سيطرت على قرية بوهدانيفكا الواقعة إلى الشمال. وتقع بوهدانيفكا شمال شرقي تشاسيف يار، وهي بلدة استراتيجية على أرض مرتفعة يمكن أن تفتح الطريق أمام روسيا للتقدم في العديد من “المدن الحصينة” في شرق أوكرانيا في حال الاستيلاء عليها.

وإذا تأكدت المكاسب الروسية فسيسلط ذلك الضوء أكثر على ضرورة تلقي أوكرانيا لمساعدات عسكرية أمريكية جديدة تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار بشكل عاجل بعد أن وافق عليها مجلس النواب الأمريكي يوم السبت. ومن المقرر أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ ويوقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد واشنطن على سرعة إقرار مشروع القانون والمضي قدما في النقل الفعلي للأسلحة وقال إن الأولوية القصوى هي للأسلحة طويلة المدى وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال الكرملين اليوم الاثنين إن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لن تغير الوضع على جبهة القتال.