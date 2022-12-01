الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعلن تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية في دونيتسك

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2022 1:16 مساءً
صواريخ هيمارس

صواريخ هيمارس

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها أصابت راجمة صواريخ من طراز “هيمارس” بذخيرتها وطاقمها في منطقة بلدة أوريخوفاتكا بمنطقة دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه في دونيتسك أيضا تم تدمير محطتي رادار أمريكية الصنع AN / TPQ-37 مضادة للبطاريات.

وذكر تقرير الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الماضي تم إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 60 جنديا و6 دبابات على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و20 جنديا ودبابة واحدة على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى نحو 30 جنديا على محور جنوب دونيتسك.

وأصابت النيران الروسية ثلاث نقاط انتشار مؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة زابوروجيه.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أولخا”.

    المزيد من أخبار العالم

    منظومة باتريوت
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بولندا تقترح تدريب الجيش الأوكراني على منظومات باتريوت
    جانب من لقاء غوتيريش وآبي أحمد
    غوتيريش يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في أديس أبابا
    تظاهرات في إيران عقب مقتل الشابة "مهسا أميني"
    إنتفاضة إيران
    إيران.. اعتقال قائد سابق بالحرس الثوري كشف ملابسات مقتل مهسا أميني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
    كريستيانو رونالدو
    بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي
    كريستيانو رونالدو المثير للجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    شركة أديداس تحسم الجدل حول هدف رونالدو