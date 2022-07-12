روسيا تعلن تدمير صواريخ أميركية على أرض أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها أطلقت رشقة من صواريخ “إسكندر” على تجمع للقوات الأوكرانية في مدينة أدويسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، مما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ “هاربون” الأميركية المضادة للسفن.

وجاء الإعلان عن هذه الضربة الصاروخية خلال الإحاطة اليومية التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات الحرب، على لسان المتحدث باسمها، الجنرال إيغور كوناشينكوف.

ولم تورد وسائل إعلام روسية نقلت الإحاطة الصحفية للجنرال كوناشينكوف مزيدا من التفاصيل عن هذه الضربة.

لكنه بدا واضحا أن الجهود العسكرية الروسية تتركز على منطقتي الجنوب والشرق في أوكرانيا بالآونة الأخيرة.

وكانت روسيا هددت مرارا بأنها ستسهدف الأسلحة الغربية التي ترسلها الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى القوات الأوكرانية، وقالت بالفعل إنها دمرت العديد منها.

وفي مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ “هاربون”، المضادة للسفن ويصل مداها إلى 300 كيلو متر، وذلك للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي، كما تصفه.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن أوكرانيا تتسلح بـ“الصبر“ في مواجهة روسيا المتفوقة في كل الاتجاهات، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يؤتي هذا التكتيك بثماره في قلب موازين الحرب ضد موسكو.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تأمل في تجميع ”مليون جندي“ لمحاولة استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقالت ”الغارديان“ إن كييف ستحتاج إلى التخطيط بعناية لـ“هجومها المضاد المزعوم“.