الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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روسيا تعلن تدمير عدد من الأهداف العسكرية في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها قصفت بصواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني، وكذلك أنظمة الطاقة، ودمّرت جميع الأهداف المطلوبة.

وزعمت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديًا، أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

كذلك لفتت الى مقتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوروجيه، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي مقاطعة خاركوف، قُتل 50 جنديًا أوكرانيا على الأقل، كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة كوبيانسك، وفق الدفاع الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الى أنّ الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 11 طائرة بدون طيار، واعتراض 8 صواريخ من نوع “هيمارس”، وتدمير 5 مستودعات للأسلحة في مناطق مختلفة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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