روسيا‭ ‬تعلن تدمير مستودعا لصواريخ هيمارس الأمريكية في أوكرانيا

ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودعا لتخزين صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع ومدافع هاوتزر إم777 بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الميدانية.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة.

وأشادت كييف بوصول منظومة صواريخ هيمارس المتطورة البعيدة المدى من الولايات المتحدة باعتبارها عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة، بينما اتهمت موسكو الغرب “بإطالة” أمد الصراع عن طريق تسليح أوكرانيا.

ما هو هيمارس؟

يعد نظام “إم 142 هيمارس” (وهو نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة) إصداراً حديثاً وأخف وزناً وأكثر رشاقة مثبتاً على العجلات من راجمة الصواريخ المتعددة M270 المثبتة على الجنزير التي تم تطويرها في السبعينيات للقوات الأمريكية والحليفة.

وتتمتع الراجمة “هيمارس” التي سترسلها واشنطن إلى أوكرانيا بمدى حوالي 80 كيلومترا، ويمكنها حمل كبسولة واحدة محملة مسبقا تحتوي على 6 صواريخ موجهة عيار 227 ميلليمترا، أو كبسولة واحدة ضخمة محملة بصاروخ تكتيكي من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

لكن لن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالصواريخ التكتيكية للجيش ATACMS، التي تتمتع بمدى 300 كيلومتر.

ويمكن لـ”هيمارس” إزالة الكبسولة التي تم استهلاكها وتحميل واحدة جديدة خلال دقائق، بدون مساعدة المركبات الأخرى، لكن ستحتاج الطواقم إلى بعض التدريب.

ويمتلك الجيش الأمريكي وحدات هيمارس بالفعل في أوروبا، واستحوذ بعض حلفاء الناتو “بولندا ورومانيا”، على الأنظمة.