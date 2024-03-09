روسيا تعلن تدمير 47 مسيرة أوكرانية

أعلنت موسكو، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، أنها دمّرت 47 مسيّرة أطلقتها كييف في أجواء مناطق جنوب روسيا خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

وأفاد الجيش الروسي في بيان عبر منصات التواصل بأن “أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت مسيّرة (واحدة) فوق منطقة بيلغورود، مسيّرتين فوق منطقة كورسك، 3 مسيّرات فوق منطقة فولغوغراد، و41 مسيّرة فوق منطقة روستوف”.

وتعدّ روستوف مركزا مهما للجيش الروسي لتخطيط عملياته العسكرية في أوكرانيا ضمن الاجتياح الذي دخل عامه الثالث.

وقال حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف إن الهجمات بالمسيّرات طالت مدينة تاغانروغ المطلّة على بحر آزوف، والقريبة من المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، مشيرا الى سقوط جريح.

بدوره، أفاد رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الواقعة شمال روستوف، بأن عيادة تضررت جراء الهجمات.

ونشر ستاروفويت شريطا على منصات التواصل يظهر فيه خارج العيادة التي تضرر مبناها في مدينة كورسك، وقال “لحسن الحظ، الجميع على قيد الحياة”.

وأشار إلى أن المسعفين أجلوا المرضى من مستشفى قريب.

وتقع مدينة كورسك على مسافة 120 كلم من الحدود الأوكرانية، ويقطنها نحو 440 ألف نسمة.