الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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روسيا تعلن تدمير 6 أنظمة صواريخ أمريكية بأوكرانيا

منذ 3 دقائق
صواريخ هيمارس الأمريكية

صواريخ هيمارس الأمريكية

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نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا دمرت ستة أنظمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز هيمارس منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وقال شويجو إن روسيا دمرت أيضا خمسة أنظمة إطلاق صواريخ هاربون المضادة للسفن و 33 مدفع هاوتزر إم 777 منذ أن نشرت موسكو عشرات الآلاف من القوات في أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ولم يتسن لرويترز التحقق من دقة التقارير.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يشغلون ما يصل إلى 12 منظومة هيمارس، والتي تسمح دقتها وطول مداها لكييف بالحد من تفوق المدفعية الروسية.

وبعد أشهر من تحقيق القوات الروسية مكاسب بطيئة في شرق أوكرانيا يتجه تركيز الحرب جنوبا.

واستخدمت أوكرانيا أنظمة مدفعية وصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك قاذفات M142 هيمار، التي قدمتها الولايات المتحدة، لوقف تقدم روسيا في الشرق، ويبدو أنها تحد من قدرة موسكو على تزويد خطوطها الأمامية بالمؤن.

والآن، وبمساعدة هذه الأسلحة الغربية، تقول أوكرانيا إنها تشن هجوما مضادا لاستعادة مدينة خيرسون الساحلية الجنوبية، أكبر مركز سكاني يحتله الروس وأول مدينة تسقط فيها.

وسمحت إدارة بايدن الاثنين بتقديم 550 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا لتصل المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لكييف إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ الغزو الروسي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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