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روسيا تعلن تدمير 7 طائرات أوكرانية في منطقة بيلغورود جنوب البلاد

منذ 40 دقيقة
طائرة أوكرانية مسيرة

طائرة أوكرانية مسيرة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت سبع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود بجنوب غرب البلاد.

جاء ذلك بعد أن قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن مدينة جوبكين تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع عبر تطبيق تيليجرام أن أيا من هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها.

وقال جلادكوف عبر تيليجرام إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم على جوبكين، لكنه أشار إلى تضرر أربعة منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

وتتعرض بيلجورود وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة تنفذها القوات الأوكرانية في إطار الحرب الدائرة منذ عامين والتي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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