روسيا تعلن تفكيك خلية إسلامية في شبه جزيرة القرم

قال مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن الاتحادي فكك ما وصفه بخلية إرهابية مؤلفة من ستة أشخاص تابعة لجماعة إسلامية محظورة، وذلك بعد يوم من تفجيرات استهدفت إحدى القواعد العسكرية الروسية هناك.

وقال المسؤول سيرجي أكسيونوف على تطبيق تيليجرام “تم اعتقالهم جميعا. جرى تنسيق أنشطة الإرهابيين، كما هو متوقع، من أراضي دولة أوكرانيا الإرهابية”.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي تريد استعادة سيطرتها على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في عام 2014. وتتهم كييف موسكو بشن الحرب للاستيلاء على المزيد من أراضيها.

وقال أكسيونوف إن المشتبه بهم أعضاء في جماعة “حزب التحرير” الإسلامية المحظورة في روسيا.

ولم يذكر بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ما إذا كان المحتجزون على صلة بالتفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء في قاعدة بشمال شبه جزيرة القرم، وبتفجيرات الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية روسية في غرب القرم، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير ثماني طائرات حربية روسية.