روسيا تعلن سيطرتها على قرية في خاركيف الأوكرانية.. وكييف "تنفي"

أعلنت روسيا في بيان صادر عن وزارة الدفاع اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية تابايفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية، لكن كييف نفت ذلك.

وقال فولوديمير فيتيو مدير الاتصالات للقوات البرية الأوكرانية للتلفزيون الرسمي “هذا لا يتوافق مع الواقع. هناك معارك تدور قرب المنطقة”.

وكان قد أعلن ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرات مسيرة اليوم الاثنين على مصفاة نفط بمدينة ياروسلافل شمال شرق موسكو.

وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن حريق أو وقوع إصابات.

وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع الأخيرة، والتي أدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود.