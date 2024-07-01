روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب عبر تطبيق تيليجرام أن قواتها قامت أيضا بتعزيز مواقعها على طول خط المواجهة حول القرى.

تقع سبيرني في شرق منطقة دونيتسك، بالقرب من الحدود مع منطقة لوهانسك الأوكرانية. وتقع نوفوليكساندريفكا على بعد حوالي 130 كيلومترا غربي سبيرني.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها اليومي حول الوضع في ساحة المعركة إن “قتالا عنيفا” يدور في المنطقة المحيطة بالقريتين، لكنها لم تبلغ عن أي خسائر.

ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في أواخر عام 2022 في خطوة أدانتها معظم الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية. ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع.