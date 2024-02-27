روسيا تعلن سيطرتها على منطقة "سيفيرني" الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إن قواتها أحرزت مزيدا من التقدم في شرق أوكرانيا بالسيطرة على‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬قرية سيفيرني قرب أفدييفكا، وهي بلدة أوكرانية سيطرت عليها في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية استولت على سيفيرني وتمكنت من “احتلال مواقع ومراكز أفضل من الناحية الاستراتيجية” وشنت هجمات على تجمعات للقوات الأوكرانية والعتاد العسكري بالقرب من ثلاث مناطق سكنية أخرى.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم الواردة من ساحة القتال.

وجاء الاستيلاء على أفدييفكا بعد قتال على مدى أشهر، وهو أول مكسب كبير لروسيا منذ السيطرة على مدينة باخموت‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬المدمرة في مايو أيار الماضي.

وأضافت وزارة الدفاع إن القوات الروسية دمرت أيضا دبابة من طراز أبرامز زودتها بها الولايات المتحدة. وقال مسؤولون روس إنها أول ضربة من نوعها منذ أن بدأت واشنطن في تزويد أوكرانيا بهذه الدبابات في سبتمبر أيلول الماضي.

وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أوكرانيا في صد الجيش الروسي في عام 2022، عانت من انتكاسات في الشرق في الآونة الأخيرة، إذ شكا جنرالات من نقص الأسلحة والذخيرة.

وتسيطر روسيا على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية المُعترف بها دوليا.

وأكد الجيش الأوكراني أمس الاثنين انسحابه من قرية لاستوشكين بالقرب من أفدييفكا، قائلا إن هذه الخطوة ستساعده على كبح تقدم القوات الروسية غربا.