روسيا تعلن شرطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

قالت روسيا، الاثنين، إنها ستكون على استعداد لبحث إمكانية العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا رأت “نتائج ملموسة”، مضيفة أن مطالبها لم تلبى حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق، لا تزال هناك عقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأضافت “فقط عندما نتلقى نتائج ملموسة، وليس وعودا وتأكيدات، ستكون روسيا مستعدة للنظر في إعادة الاتفاق”.

وكان الكرملين قد اعلن اليوم الاثنين إن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “في الواقع، انتهى سريان اتفاق البحر الأسود اليوم”.

وأضاف “للأسف، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق البحر الاسود حتى الآن، لذلك فقد انتهى”.

وقال بيسكوف “بمجرد تلبية الجزء المتعلق بروسيا، سيعود الطرف الروسي إلى تنفيذ الاتفاق على الفور”.

وأضاف أن قرار عدم تجديد الاتفاق لا علاقة له بالهجوم الذي وقع خلال الليل على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، والذي وصفه بأنه “عمل إرهابي” واتهم أوكرانيا بتنفيذه.