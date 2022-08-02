روسيا تعلن عن ضربات "مميتة" في منطقتي ميكولايف وخاركيف بأوكرانيا

قالت روسيا الثلاثاء إنها شنت ضربات مميتة على القوات الأوكرانية في منطقتي ميكولايف بجنوب البلاد وخاركيف‭‭ ‬‬في شرقها.

وقالت وزارة الدفاع إنها دمرت سبعة مستودعات ذخيرة في شرق البلاد وجنوبها بما يشمل منطقة زابوريجيا.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقارير الواردة من ميدان المعركة.

وقالت أوكرانيا، التي كثفت تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب، إن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولت عليها.

من جهة أخرى اتهمت الولايات المتحدة روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا “درعا نوويا” من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على إطلاق النار ويهدد بخطر وقوع حادث نووي مروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اُتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منها بشكل خطير في مارس آذار، أصبحت الآن قاعدة عسكرية روسية تُستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة.

وأضاف بلينكين للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين بشأن منع انتشار الأسلحة النووية “بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية”.

وقال إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام “درع بشري” واصفا إياه بأنه “درع نووي”.