روسيا تعلن وقف اطلاق النار لاجلاء المدنيين من ماريوبول

بعد مرور اكثر من شهر على عملياتها العسكرية على الاراضي الاوكرانية أعلنت روسيا، ليلة الأربعاء إلى الخميس، وقفاً لإطلاق النار بماريوبول لإجلاء المدنيين، هذه الهجمات حصدت دماراً كبيراً بالمدن الأوكرانية جراء القصف الروسي، إضافة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وتشريد الآلاف من الأوكرانيين.

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قواتها تعيد تجميع صفوفها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية من أجل التركيز على مناطق رئيسية أخرى واستكمال “تحرير” منطقة دونباس الانفصالية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وجاء بيان الوزارة بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستقلص العمليات بالقرب من كييف وتشيرنيهيف لدعم التقدم في محادثات السلام.

لكن الهجمات الروسية في كلا الموقعين استمرت الأربعاء، بحسب مراسلين لرويترز بالقرب من كييف ورئيس بلدية تشيرنيهيف.وطال قصف روسي مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت كييف، الأربعاء، حيث حذر مسؤولون من كارثة إنسانية وشيكة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، الأربعاء، إن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها وتستعد لاستئناف العمليات الهجومية.

وأضاف: “الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “روسيا لا تزال تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب وبلدتي بوباسنا وروبيجني”.

وتابع: “روسيا تستعد لاستئناف العمليات الهجومية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية رصدت تحركات للقوات الروسية خارج منطقتي كييف وتشيرنيهيف لكن لا تعتبر هذا انسحابا شاملا”.