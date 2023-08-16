روسيا تعمدت تدمير مباني سكنية ومنشآت مدنية في أوكرانيا خلال الهجوم الصاروخي الأخير

في 15 آب، شن سلاح الجو الروسي أكبر هجوم صاروخي على المناطق الغربية من أوكرانيا خلال الحرب بأكملها. على وجه الخصوص، تضرر ما لا يقل عن 100 منزل في لفيف بسبب سقوط شظايا الصواريخ، واحترقت 70 شقة.

أحد الصواريخ أصاب روضة أطفال. كما قتل ثلاثة مدنيين في لوتسك نتيجة سقوط صاروخ. كذلك تم تفعيل عمل الدفاع الجوي في مقاطعتي خملنيتسكي وتشيركاسي وفي مدينة دنيبرو. أثناء الهجوم أطلق الروس 28 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555 و Kh-22 وكاليبر، تم اسقاط 16 منها في الجو.

تشير طبيعة الأضرار إلى استهداف متعمد لأهداف مدنية، حيث تم ضبط إحداثيات اهداف صواريخ كروز الروسية بشكل مسبق. روسيا تستخدم الإرهاب والجرائم ضد السكان المدنيين في أوكرانيا كأداة في الحرب.

وبالتالي، فإن أنظمة الدفاع الجوي مهمة بشكل حيوي للقوات المسلحة الأوكرانية، فهي ستنقذ أرواح الآلاف من المدنيين الأوكرانيين.

أصبحت الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية الخلفية جزءًا لا يتجزأ من الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. يستخدم سلاح الجو الروسي الصواريخ والطائرات بدون طيار لإرهاب السكان الأوكرانيين المسالمين.

الهجوم الصاروخي الأخير يؤكد مرة أخرى أن هدف بوتين هو الإبادة الجماعية للأوكرانيين، لأن صواريخ كروز الروسية كانت تستهدف المنشآت الصناعية (في دنيبرو وسميلا ولوتسك) والمباني السكنية (في لفيف). احتمال انحراف صواريخ كروز عن مسارها ضئيل. تقليديًا الدعاية الروسية تبرر قصف المباني السكنية الأوكرانية على أنه نتيجة مزعومة للدفاع الجوي الأوكراني، إلا أن حجم الضرر والدمار يشيران إلى أنهما ناجمان عن إصابة بصاروخ X-22، الذي يمتلك قوة تدميرية هائلة. أن استخدام هكذا صاروخ لضرب مدن آهلة بالسكان هو جريمة حرب.

لقد تحولت روسيا إلى تهديد للعالم المتحضر بأسره. إن السكوت عن الإرهاب الصاروخي ضد المدن الأوكرانية يمهد لجرائم مماثلة ضد المدن الأوروبية.

مع برودة الطقس، من المتوقع أن تتكثف الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في محاولة أخرى لجعل الحياة لا تطاق بالنسبة للأوكرانيين.

في ظل هذه الظروف، تتمثل المهمة الأساسية في تزويد القوات المسلحة في الوقت المناسب بأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ. بالنظر إلى استمرار الإرهاب الصاروخي من قبل الاتحاد الروسي، المطلوب حماية سماء أوكرانيا بشكل جيد بما يضمن إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين الأوكرانيين المسالمين.