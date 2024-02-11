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روسيا تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. من هم منافسو بوتين؟

منذ 19 ثانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

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ذكرت وكالة تاس (الأحد 11-2-2024؟) أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس آذار.

وقالت إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وخلت القائمة من المرشح الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس من الترشح قائلة إنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي.

ومن المتوقع أن يفوز بوتين (71 عاما) بسهولة في انتخابات الشهر المقبل. واختار بوتين خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم. ويعد بوتين الزعيم الأبرز لروسيا منذ عام 2000 ويسيطر على جميع أدوات الدولة.

وكان ناديجدين المستبعد من خوض الانتخابات قد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها “خطأ فادح”.

وقال يوم الخميس إنه سيطعن على قرار لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة العليا في روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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