روسيا تغلق حدودها أمام القادمين من إيران بسبب كورونا

أعلنت روسيا الجمعة، إغلاق حدودها أمام المسافرين الآتين من إيران، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في التفاصيل، ذكر مرسوم حكومي أنّ جهاز الأمن الفدرالي الروسي “سيغلق الحدود الروسية موقتا أمام الرعايا الأجانب الآتين من إيران” للعمل أو متابعة الدراسة أو السياحة.

وأوضح أنه سيبدأ الإغلاق منتصف ليل الجمعة (21,00 ت غ) بهدف “وقف انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية”.

ويستثني هذا الإجراء الأشخاص المقيمين بشكل دائم في روسيا، رعايا دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان، فضلاً عن الوفود الرسمية وطواقم السفر.

كما أشار المرسوم إلى أنّ وزارة الخارجية لن تستقبل بعد الآن طلبات التأشيرات من إيران، موضحة أن الحكومة الروسية كلفت هيئة الطيران المدني إبلاغ هذه الإجراءات إلى شركات الخطوط الجوية الروسية.

وكشفت روسيا الجمعة عن 6 إصابات جديدة بالفيروس، بينها 5 في موسكو. وكلّهم كانوا زاروا إيطاليا في المدة الأخيرة.