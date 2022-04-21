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روسيا تفرض غرامة مالية على شركة غوغل

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 12:00 مساءً
شركة غوغل

شركة غوغل

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فرضت كبريات الشركات التكنولوجية العالمية عقوبات على روسيا في ظلّ اجتياحها للأراضي الاوكرانية، اذ عزمت شركة غوغل على حجب وسائل اعلامية روسية عن منصاتها بسبب نشرها معلومات قالت إنها كاذبة ومضلّلة.

في هذا الاطار، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس، أنّ موسكو فرضت غرامة على شركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت قدرها أربعة ملايين روبل (50 ألف دولار) بسبب عدم حذفها معلومات تعتبرها موسكو “كاذبة” عن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية في وقت سابق هذا الشهر إنها تتخذ خطوات لمعاقبة غوغل “لنشر أكاذيب” على تطبيق يوتيوب، وكانت قد حذّرت الشركة الأمريكية من قبل من أنها ستتعرض لغرامة إذا لم تلتزم.

وكان موقع “يوتيوب” انضمّ الى مجموع شركات التي استثنت روسيا من نشاطها التجاري، جراء الحرب على أوكرانيا، اذ أعلن الموقع، حظر جميع القنوات التى تمولها الحكومة الروسية .

يذكر أن “يوتيوب” ومتجر “غوغل بلاي”، التابعين لشركة “غوغل” المملوكة لـ”ألفابت”، علّقا جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعدما بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

وكشفت الشركة أن “غوغل” ستوقف أيضاً بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم.

وأفاد موقع “يوتيوب”، في بيان : بأننا “على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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