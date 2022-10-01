روسيا تفقد مقعدها في مجلس وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة

فقدت روسيا السبت مقعدها في مجلس وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، في دفعة للقوى الغربية التي ترغب في معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

ولم تحصل روسيا على أصوات كافية للبقاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المؤلف من 36 دولة، خلال الجمعية العامة للهيئة والتي تستمر حتى السابع من أكتوبر\تشرين الأول في مونتريال.

وبعد نتائج التصويت، بدأت مراجعة إجرائية السبت، بعد طعن تقدمت به روسيا ووصف بوبي خوزا، رئيس الجمعية والمدير العام للطيران المدني في جنوب أفريقيا، هذه الظروف بأنها “لم يسبق لها مثيل”.

وأغلقت روسيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران في 36 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، ردا على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والتي استهدفت قطاع الطيران الروسي بعد الغزو.

ويقول الغرب إن روسيا صادرت بشكل غير قانوني مئات الطائرات الأجنبية، وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت كندا وأوروبا قبل التصويت إنهما ستعارضان إعادة انتخاب روسيا بالمجلس.

وقال عمر الغبرا وزير النقل الكندي لرويترز قبل أيام إن محاسبة روسيا أمر ضروري.

وتضم الجمعية العمومية لإيكاو 193 دولة، وتجتمع كل ثلاث سنوات. وهذا الاجتماع هو الأول منذ تفشي جائحة كوفيد-19 ونشوب حرب أوكرانيا.

وطلب أحد ممثلي روسيا الاتحادية في الجمعية قبل أيام أن تندد الجمعية بالتصريحات العلنية والإجراءات التي تتخذها مجموعة من الدول، “بما في ذلك فرض حظر على استخدام المجال الجوي السيادي”.

ولاتزال العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية مستمره، هذا وكان سابقاً قد فرص الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا.