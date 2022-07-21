الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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روسيا تقترب من ثاني أكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

منذ 6 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الخميس إن القوات الروسية تقترب على الأرجح من ثاني أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا في فوهليهيرسكا على بعد 50 كيلومترا شمال شرق دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية “روسيا تعطي الأولوية للاستيلاء على البنية التحتية الوطنية الحيوية مثل محطات الطاقة”.

وأضافت أن موسكو ربما تحاول اختراق فوهليهيرسكا كجزء من جهودها لاستعادة الزخم في تقدمها نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الرئيسيتين.

خسائر روسيا في أوكرانيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الأربعاء إن الولايات المتحدة تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل وربما 45 ألف جريح، مضيفا أن كييف تكبدت أيضا خسائر كبيرة.

وتسيطر القوات الروسية على خمس مساحة أوكرانيا تقريبا بعد مضي ما يقرب من خمسة أشهر منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو البلاد.

وقال بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو إن هذه المكاسب تحققت مقابل ثمن فادح.

وأضاف “أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل (من القوات الروسية) وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين. لذا فإنه قدر كبير من الخسائر”.

وتابع “والأوكرانيون عانوا أيضا، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن، كما تعلمون، الخسائر البشرية كبيرة”.

وتصنف روسيا الوفيات في صفوف الجيش على أنها من أسرار الدولة، حتى في أوقات السلم، ولا تُحدّث الأرقام الرسمية للخسائر البشرية باستمرار خلال الحرب. وقالت في 25 مارس آذار إن 1351 من جنودها قتلوا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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