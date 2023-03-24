روسيا تقترب من خفض إنتاج النفط إلى 9.5 مليون برميل يوميا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (الجمعة 24-3-2023) إن روسيا تقترب بشدة من تحقيق هدفها المتمثل في خفض إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أمس الخميس أن الخفض سيكون من مستوى الإنتاج البالغ 10.2 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

لكن مكتب نوفاك أفاد في بيان بوجود عدة مغالطات بشأن خطة خفض الإنتاج التي أعلنت عنها روسيا في فبراير شباط.

وقال البيان “خفض الإنتاج سيكون بواقع 500 ألف برميل يوميا من مستوى الإنتاج الفعلي البالغ نحو عشرة ملايين برميل يوميا. روسيا الآن قريبة من مستوى الخفض المستهدف وستصل إليه في الأيام القليلة المقبلة”.

وفي فبراير شباط، قالت وسائل إعلام رسمية إن الخفض سيعتمد على مستويات الإنتاج في يناير كانون الثاني التي تراوحت بين 9.8 مليون و9.9 مليون برميل يوميا، وهو ما كان سيقلل إنتاج روسيا من النفط دون 9.4 مليون برميل يوميا.

وتمثل صادرات النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة لروسيا لكنها تعرضت لضغوط منذ أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وتعاني روسيا من القيود التي فرضها الغرب في محاولة لتقليل عائداتها من النفط، ويشير خفض الإنتاج إلى أن وضع سقف سعري للمنتجات النفطية الروسية كان له بعض التأثير.

ويجري تداول خام الأورال الروسي بخصم كبير مقارنة مع خام برنت القياسي العالمي منذ شهور.