روسيا تقترح على القوات الاوكرانية القاء السلاح في مصنع آزوفستال

لاتزال الهجمات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية مستمره، وفي هذا السياق قد أصدرت وزارة الدفاع الروسية اقتراحا جديدا للقوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب لإلقاء السلاح غدا الأربعاء، مشيرة إلى عدم قبول أي جندي أوكراني العرض نفسه اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الروسية ستلتزم بوقف إطلاق النار في منطقة آزوفستال أثناء سريان الاقتراح اعتبارا من الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت جرينتش) في 20 أبريل نيسان.

هذا وكان مستشار رئاسي أوكراني قد اعلن الثلاثاء، إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر “العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتا”، وقال مجلس مدينة ماريوبول أمس الاثنين إن أكثر من ألف مدني كانوا يحتمون في مبان تحت الأرض أسفل مصنع آزوفستال، هذا وتنفي روسيا استهداف المدنيين.