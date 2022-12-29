روسيا تقصف أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ.. وكييف ترفع حالة التأهب

أعلنت السلطات الأوكرانية رفع حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية في بعض مناطق ​أوكرانيا​، بالتزامن مع تصاعد وتيرةالقصف الروسي.

وقال مراسل لرويترز إن دوي انفجار تردد في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الخميس فيما أفادت السلطات بوقوع ضربة صاروخية روسية جديدة.

وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش على فيسبوك أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار

من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وانطلقت صفارات الإنذار خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق نيكولاييف وتشيركاسي وجيتومير.

انفجارات عديدة

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون.

فيما تمارس أيضا ضغوطاً مستمرة على طول الخطوط الأمامية في المناطق الشرقية من البلاد.

لا حل قريباً

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية مازالت مستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ شباط/فبراير الماضي، لتدخل بذلك شهرها الحادي عشر.

وقد رفضت روسيا مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل.

كما شددت على أنها لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، لافتة إلى أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.