روسيا تقصف مراكز تدريب عسكري للجيش الأوكراني

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها اليوم الأحد إنها استخدمت أسلحة بالغة الدقة في قصف مراكز تدريب تابعة للجيش الأوكراني في مناطق تشرنيهيف وجيتومير ولفيف الأوكرانية.

وقصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف الأحد، بعد يوم من سقوط مدينة رئيسية في شرق البلاد في أيدي القوات الموالية لموسكو في انتكاسة كبيرة لأوكرانيا، وفي الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في أوروبا لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ومع دخول أكبر معارك برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية شهرها الخامس، بدأ التحالف الغربي الذي يدعم كييف في إظهار علامات على الإجهاد والتعب.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام إن المدفعية الروسية أصابت حي شيفتشينكيفسكي بوسط كييف صباح اليوم، مما أدى إلى تدمير جانب من مبنى سكني من تسعة طوابق وتسبب في اندلاع حريق.

وأضاف كليتشكو “هناك أناس تحت الأنقاض”. وأردف أن العديد من الأشخاص نُقلوا بالفعل إلى مستشفى.

وأردف “انتشلوا (رجال الإنقاذ) فتاة في السابعة من عمرها. إنها على قيد الحياة. وهم يحاولون الآن إنقاذ والدتها”.

وقال قائد الشرطة الأوكرانية إيهور كليمينكو للتلفزيون الوطني إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في القصف.

وكانت الحياة تعود إلى طبيعتها في كييف بعد أن أعاقت المقاومة الشرسة التقدم الروسي في المرحلة الأولى من الحرب، على الرغم من إطلاق صفارات الإنذار بانتظام في جميع أنحاء المدينة.