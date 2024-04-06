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روسيا تقصف مطاراً أوكرانياً يتم إعداده لاستقبال مقاتلات "إف-16"

منذ 18 دقيقة
مقاتلات روسية

مقاتلات روسية

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قال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، إن القوات الروسية قصفت مطار مدينة ستاروكونستانتينوف الأوكراني في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث يتم إعداده لاستقبال مقاتلات “إف-16”.

وقال ليبيديف: “في مقاطعة خميلنيتسكي، أبلغ العملاء المحليون عن نجاح استهداف المطار العسكري رغم محاولة الدفاع الجوي اعتراض الصواريخ”.

كما كشف ليبيديف عن استهداف الميناء العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف.

وفي وقت سابق، قال ليبيديف إن الجيش الروسي قصف مطار مارتينوفكا العسكري الأوكراني في مقاطعة نيكولاييف، مشيرا إلى أنه تمت إصابة طائرتين أوكرانيتين من طراز”سو-24″ قامتا بمهاجمة سيفاستوبول

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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